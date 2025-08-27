Albingaunia U21, De Grande: “C’è entusiasmo per fare bene e aiutare la Prima Squadra”

Albenga. “L’entusiasmo c’è, così come la voglia di fare bene“. Queste le prime parole di Andrea De Grande alla presentazione ufficiale dell’Albingaunia Sport Albenga. L’ex tecnico della Juniores della San Filippo Neri guiderà la formazione U21 bianconera in Seconda Categoria, il nuovo progetto del sodalizio bianconero.

“Sicuramente partiamo con l’ambizione di fare bene nel nostro campionato, ma anche di dare una grossa mano alla Prima Squadra, in quanto siamo di fatto l’unico pezzo di settore giovanile che la società può vantare in questo momento – dichiara De Grande -. Noi lavoriamo sui giovani: lo faremo in un campionato con i grandi, quindi a ritmi ben definiti per abituarli, un po’ più vicini a quelli della Prima Categoria”.

Marco Liuzzo, Riccardo Tornago, Alessandro Patrucco, Mattia Bloise, Pietro Gianetti e Domenico Sollazzo. Queste le figure che faranno parte dello staff.

De Grande chiosa parlando del gruppo a sua disposizione: “I ragazzi sono in gran parte di Albenga, altri arrivano anche da fuori. Più che altro fanno già parte di un gruppo ben consolidato e abbiamo aggiunto alcuni ragazzi interessanti. Abbiamo cercato tanta fisicità per affrontare un campionato che ancora non conosciamo. Io per primo sono al primo anno in una Prima Squadra, quindi per me è tutto nuovo“.