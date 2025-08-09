Albingaunia, primo test positivo contro la Sanremese: intensità a pallettoni in un “Riva” gremito

Albenga. L’entrata in campo sotto alla storica sigla che ha sempre accompagnato la squadra bianconera nel rettangolo verde nelle scorse stagioni. Si è respirato un clima di festa vero e proprio qua all’Annibale Riva, ricco di tifosi (più di 700) pronti a tornare a tifare la squadra della propria città.

Non più Albenga ma Albingaunia, un clima così acceso non si percepiva da diverso tempo. Una annata, la scorsa, disastrosa. Con il fallimento del club e tutti i fattori che ne hanno comportato la caduta, le ultime partite dell’Albenga in Serie D sono state uno strazio per tutti gli addetti ai lavori.

Oggi, seppur in Prima Categoria, i tifosi ingauni sono ritornati a sorridere. Se dopo la tempesta torna sempre la luce del sole, oggi i lampioni dello stadio Riva brillano più che solo di luce, risplendono di rinascita.

La partita con la Sanremese, con un ampio divario tecnico derivato dalla categoria, ha comunque sottolineato tante qualità di questa nuova Albingaunia: è una squadra che non molla mai. Il cuore oltre l’ostacolo in ogni giocata, dimostrando tutta la voglia di una squadra che vuole ripartire, in campo come fuori.

Al termine dei novanta minuti arriva però la vittoria della Sanremese per 2 a 0, confermando le qualità di una squadra che gioca ben tre categorie più in alto. In gol Santanocito e Monticone, vicini al gol nel secondo tempo Pollio e Gastaldi.

Tanti i figli d’arte in campo, sia da una parte che dall’altra. Per la Sanremese presenti Del Piero in mezzo al campo (con tanto di presenza di Alex sugli spalti), il nipote di Gattuso tra i pali che ha neutralizzato la gran conclusione di Pollio e il figlio di Djorkaeff. Per l’Albenga in campo Buttu, figlio dell’allenatore che aveva portato la Serie D ai bianconeri dopo 33 anni e Marquez, fratello di Facundo ora tra i professionisti.