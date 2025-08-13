Una prima uscita memorabile per l’Albingaunia. In un Riva gremito, contro gli amici della Sanremese, si è visto tanto entusiasmo come non succedeva dalla promozione in Serie D del 2023. Due anni appena ma che sembrano un’eternità viste le vicissitudini delle ultime due stagioni. Sul campo, tra l’altro, la squadra di mister Poggi ha ben figurato, cedendo solo 2 a 0 contro una formazione di Serie D.

“Ero molto emozionato prima della partita – commenta il direttore generale Emanuele Feroleto – . Volevamo iniziare portando entusiasmo e gente allo stadio. Ci tenevamo a iniziare contro la Sanremese per il gemellaggio tra le due tifoserie. Non ricordo il Riva così da quando aveva vinto l’Eccellenza con mister Buttu. I ragazzi hanno fatto una grandissima figura in campo. Tutto meraviglioso“.

“Questa serata è un orgoglio per tutti quanti – prosegue -. Ho scritto un messaggio ai dirigenti per dire loro di godersi questa serata dopo due mesi di grande lavoro burocratico. Abbiamo trascorso dieci giorni per rimettere a posto lo spogliatoio. Ci meritavamo questa serata. A livello societario siamo un grande gruppo con tanti dirigenti che vanno a vedere gli allenamenti. Speriamo di continuare così”.

Si è notato come anche i giocatori percepiscano l’importanza di rappresentare una realtà storica e seguita: “Siamo convinti delle nostre scelte. I ragazzi si sono assunti questa responsabilità e hanno capito di indossare una maglia importante. Non è banale indossare la maglia della squadra della città. Ho visto una professionalità negli allenamenti non da Prima Categoria. Sono fiero e felice. Ho detto ai ragazzi di assumersi subito responsabilità ma che deve essere anche una grande emozione. A chiunque sarebbe piaciuto essere in campo oggi”.

Infine un commento sul mercato e sul Girone A, che sembra particolarmente competitivo: “Mercato chiuso ma siamo pronti per un’eventuale ciliegina dalla metà campo in su. Ma siamo comunque tanti. Ci sono squadre fortissime, sembra una Promozione mentre quest’anno le squadre imperiesi sono molto forti. Due anni fa con un Vadino competitivo avevamo trovato il Millesimo con uno squadrone. Non sono molto fortunato da questo punto di vista, ma ci faremo trovare pronti contro tutti”.