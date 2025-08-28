Albingaunia Femminile, Nicolosi: “Ripartiti grazie all’impegno di tanti ingauni. Puntiamo in alto”

Albenga. “Siamo riusciti a ripartire con l’impegno di tanti ragazzi di Albenga”. Mario Nicolosi è pronto ad affrontare la nuova stagione alla guida della leva femminile dell’Albingaunia con tanto entusiasmo. Lui che non aveva abbandonato la nave nella tempesta dello scorso anno, nell’ultimo periodo guidando sia la sua leva sia la Juniores.

“Abbiamo ringiovanito la rosa è il fatto che sta arrivando anche gente da fuori vuol dire che il nostro lavoro degli ultimi anni è stato positivo – prosegue -. Vorremo essere tra le prime tre squadre del campionato. Puntiamo in alto perché la squadra si è rinforzata e ha voglia”.

Riconoscimento consegnato dal cugino di “Ninni” Mascardi, figura davvero importante per il calcio femminile ingauno: “Un momento molto commovente. Io sono stato insieme alla Rappresentativa Femminile al suo funerale. Una donna che ha dato tanto al calcio femminile, siamo contenti di questo riconoscimento“.