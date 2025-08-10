Albero pericolante nell’entroterra di Alassio, area transennata: intervento di vigili del fuoco e polizia locale

Alassio. L’allarme è scattato nella notte con la segnalazione di un grosso albero pericolante in località Cavia, nella frazione di Solva ad Alassio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno verificato la situazione e transennato l’area pericolosa, in attesa dell’intervento di messa in sicurezza.

La parte delimitata e inaccessibile comprende anche una porzione della strada di collegamento viario, tuttavia il transito a mezzi e veicoli è garantito e si è così evitato il rischio di isolamento per gli abitanti della zona interna alassina.

Sul luogo hanno operato anche gli agenti della polizia locale proprio per la questione viabilità.