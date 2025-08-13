  • News24
13 agosto

Albenga, una partita di pallanuoto per aiutare l’associazione “Un Passo alla Volta ODV”

Si giocherà questa sera (13 agosto), presso la piscina del Residence Aurora di Albenga, promotore dell’iniziativa solidale

Generico agosto 2025

Albenga. Questa sera (13 agosto), dalle 19,45, presso la piscina del Residence Aurora di Albenga, si giocherà una partita di pallanuoto tra Albenga Sharks e Cinghiali Loano. 

Si tratta di un match di beneficienza, che sarà accompagnato da musica, sangria e karaoke. Un modo di vivere una serata in allegria e spensieratezza con l’obiettivo di raccogliere fondi e promuovere e sostenere l’associazione “Un Passo alla Volta ODV”.

È un’associazione nata dall’incontro di famiglie che vivono ogni giorno la realtà dell’autismo e hanno scelto di trasformare la propria esperienza in sostegno per gli altri: “Nessuno dovrebbe sentirsi solo di fronte alle sfide che questo percorso comporta e per questo è necessario costruire una rete di ascolto, condivisione e supporto concreto, collaborando con professionisti e realtà del territorio”, il monito dell’associazione. 

Ventiventicinque live tour: al via da Albenga con i Piano B e l’Associazione “Un Passo Alla Volta\

“Un Passo alla Volta ODV” si prefigge di “organizzare formazione, incontri di parent training, eventi di sensibilizzazione e momenti di socializzazione, con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’inclusione che vada oltre la consapevolezza, dando strumenti e opportunità reali a bambini e famiglie”. 

“Vi aspettiamo per una serata all’insegna di sport, musica e allegria. Ringraziamo il Doria Nuoto 2000 di Loano per il supporto tecnico”, hanno fatto sapere dal Residence Aurora, promotore dell’iniziativa solidale.

