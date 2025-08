Albenga, “Un Mare di Fitness”: consegnati i fondi raccolti con la Corsa del Mare alle associazioni solidali

Albenga. Si è conclusa con un grande gesto di solidarietà la manifestazione “Un Mare di Fitness”, evento che ha unito sport, comunità e beneficenza sul litorale albenganese. Durante la giornata di domenica 29 giugno si è svolta la Corsa del Mare, appuntamento centrale dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione entusiasta di corridori di tutte le età e di moltissimi cittadini, accorsi per sostenere una causa importante.

Grazie alle iscrizioni, alle donazioni spontanee e all’impegno di attività commerciali e palestre locali, è stata raccolta una cifra significativa pari a € 3.132,00 , la quale è stata donata alle tre associazioni protagoniste dell’evento: associazione “Rachele Franchelli – Uno sguardo senza confini”; associazione “Sjamo – Sao Josè Amici nel Mondo”; associazione “Un Passo alla Volta ODV”.

L’associazione “Rachele Franchelli – Uno sguardo senza confini” destinerà la quota delle offerte a Casa Frizzi. I soldi serviranno a coprire le utenze degli appartamenti (luce, acqua, gas), così che queste persone possano concentrarsi sulle cure senza doversi preoccupare anche delle spese dell’alloggio.

L’associazione “SJAMo – Sao Josè Amici nel Mondo” destinerà la quota delle offerte al progetto Affido Familiare, che svolge in collaborazione con il Distretto Sociosanitario n. 4 Albenganese, contribuendo all’azione di sensibilizzazione della comunità e ad accompagnare persone e famiglie che si rendono disponibili ad accogliere minori in temporanea difficoltà. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le attività del progetto, per la realizzazione di materiale promozionale e informativo, l’acquisto di cancelleria e materiali didattici, e per l’organizzazione di laboratori, incontri formativi e momenti di condivisione rivolti sia alle famiglie affidatarie che alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’affido e rafforzare la rete di sostegno sul territorio.

L’associazione Un Passo alla Volta ODV destinerà i fondi ricevuti per la realizzazione della seconda ristampa dell’album “Colora un sorriso – disegni per un futuro inclusivo”, un progetto pensato per promuovere la creatività dei bambini e diffondere il messaggio di una società più accogliente verso tutti. Grazie a questo prezioso contributo, potranno continuare a portare l’album nelle scuole, nelle famiglie e nelle realtà che credono nell’importanza dell’inclusione.

L’evento è stato possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di numerose attività del territorio, che hanno creduto nel valore del progetto e lo hanno sostenuto con entusiasmo: Target Albenga, Just Protein Alassio – Albenga, Wall Street English Albenga, Peirano Bevande Albenga, Caffè Noir, Noberasco1908, Asd Albenga Runners, Kombat Team Albenga – Kombat Team Alassio – Kombat Team Andora, Arena Club Spinning e Funzionale, Ninart Academy, Budo Martial Fit, Us Villanovesee Club Scherma Le Torri, Palestre 2Side Albenga, Alassio Wave Walking.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno preso parte alla Corsa del Mare, agli amici, ai familiari, ai volontari e a chi ha contribuito anche solo con una donazione. Ogni gesto ha avuto un ruolo fondamentale nel successo dell’iniziativa.

Un doveroso grazie va anche al Comune di Albenga, che ha creduto fin da subito nel progetto, sostenendolo concretamente e rendendone possibile la realizzazione logistica e organizzativa.

“Un Mare di Fitness” ha dimostrato ancora una volta che lo sport è un linguaggio universale capace di unire le persone e generare cambiamenti concreti, nel segno dell’inclusione, dell’aiuto reciproco e dell’impegno civile.