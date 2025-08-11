Albenga, un flash mob per la Palestina: “Stop ai bombardamenti. Boicottiamo i prodotti israeliani”

Albenga. Si è svolta ieri pomeriggio (10 agosto), ad Albenga, un‘iniziativa di solidarietà con il popolo palestinese, promossa dalla Casa dei Circoli, Culture e Popoli di Ceriale.

Si è trattato di un flash mob che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. Al suono di una sirena e al rumore dello scoppio di bombe alcune di esse, circa una trentina, si sono messe a terra, coperte da un lenzuolo bianco “lanciando il tragico messaggio di ciò che avviene giornalmente e più volte al giorno a Gaza”.

Tutt’intorno altre/i attivisti hanno esposto cartelli e distribuito volantini che, oltre a “denunciare la insostenibile situazione del popolo palestinese a Gaza”, sottolineavano “la preoccupante escaletion dei coloni in Cisgiordania e l’intenzione dichiarata del Governo israeliano di ‘riconquistare’ definitivamente tutti i territori e costruire la Grande Israele”.

Questo l’invito delle e degli attiviste/i alla popolazione: “Boicottare i prodotti israeliani, mobilitarsi a fianco del popolo palestinese, sostenere tutte le realtà che in questi mesi ed anni hanno portato aiuti concreti alla popolazione, chiedere al Governo italiano di interrompere tutti i rapporti commerciali con lo stato ebraico (a partire dalle armi) e riconoscere lo Stato Palestinese“.

Le mobilitazioni continueranno a partire dai prossimi 22-23-24 agosto con la “Local march for Gaza” che vedrà molte e molti percorrere i sentieri e scendere poi nelle varie località marine da Albenga, Laigueglia, Andora e Cervo.