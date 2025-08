Albenga si unisce al Cammino di Santiago: approvata in Consiglio comunale la pietra miliare della Via della Costa

Albenga. Il consiglio comunale di Albenga ha approvato con voto unanime e con l’integrazione di un emendamento tecnico-operativo della maggioranza, la mozione proposta dal consigliere di minoranza Guido Lugani che ha proposto l’installazione di una pietra miliare simbolica del Cammino di Santiago lungo la Via della Costa, il tratto ligure del celebre itinerario spirituale europeo.

“Albenga ha una vocazione naturale all’accoglienza – ha dichiarato l’Assessore al Turismo – e questa iniziativa ci permette di valorizzare il nostro patrimonio storico e spirituale con un gesto semplice ma carico di significato”.

Il Comune avvierà ora un percorso concreto per definire:

•la collocazione urbanisticamente idonea della pietra miliare;

•il coinvolgimento della Diocesi e della Confraternita di San Jacopo di Compostela per l’autenticazione dei simboli religiosi e l’attivazione di servizi per i pellegrini (come il timbro sulla credenziale);

•una campagna di comunicazione e promozione turistica per inserire Albenga nei circuiti nazionali e internazionali dei cammini europei.

“L’obiettivo – conclude l’Assessore – è che la pietra miliare diventi non un punto di arrivo, ma un punto di partenza: per un nuovo modo di raccontare Albenga al mondo”.