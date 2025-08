Albenga, progetto di cohousing: il 4 agosto inaugurazione di tre alloggi a Vadino

Albenga. Il Comune di Albenga, il Distretto Sociale, Anffas APS Albenga e la cooperativa sociale Jobel sono lieti di annunciare l’inaugurazione del progetto di cohousing realizzato con il sostegno del Fondo Europeo PNRR Distretto Sociale 4. L’evento si terrà lunedì alle ore 12.00 presso i tre alloggi di Vadino messi a disposizione da Arte.

Il progetto coinvolge cinque ragazze e tre ragazzi con disabilità intellettiva e sensoriale, offrendo loro un’opportunità concreta di sperimentare l’autonomia abitativa con il supporto di operatori qualificati. Si tratta di un passo importante verso l’inclusione sociale e l”autonomia dei giovani con disabilità, favorendo un percorso di crescita personale e di integrazione nella comunità.

“Si auspica che, al termine del progetto previsto per marzo 2026 – evidenziano da Anfass -, i fondi dedicati alla vita indipendente possano continuare a sostenere tali iniziative, garantendo la continuità del percorso. È fondamentale, in questo senso, il coordinamento con le istituzioni politiche regionali per assicurare risorse e sostegno duraturo”.

“Un sentito ringraziamento va al Comune di Albenga, al team Distrettuale e a tutti gli operatori di Anffas e Jobel che hanno lavorato con dedizione e passione affinché questo progetto potesse prendere forma. È un esempio di lavoro di squadra e di impegno condiviso per offrire opportunità di crescita e autonomia ai giovani con disabilità. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica di accompagnamento all’adultilizzazione, promuovendo inclusione, autonomia e qualità della vita“.