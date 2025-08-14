Albenga, potenziato l’approvvigionamento idrico dal pozzo di Negiaire per il periodo estivo

Albenga. A seguito delle criticità riscontrate nella rete di approvvigionamento idrico cittadino, legate in particolare al fermo del pozzo di via degli Orti per la presenza di cuneo salino, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha emanato un’ordinanza straordinaria per garantire la continuità del servizio durante il periodo estivo di massimo afflusso turistico e quindi maggior richiesta idrica.

L’ordinanza prevede, fino al 15 ottobre 2025, l’aumento dell’emungimento dal pozzo della località Negiaire, passando dagli attuali 110 litri al secondo a 210 litri al secondo, con una conseguente riorganizzazione dei prelievi che garantirà un totale complessivo di estrazione idrica per la città che rimarrà pari a 427 litri al secondo.

La decisione è stata assunta sulla base delle relazioni tecniche trasmesse dalla società Acquedotto San Lazzaro (gestore salvaguardato dell’acquedotto comunale) e dalle valutazioni di geologi e ingegneri incaricati, che hanno confermato la possibilità di incremento temporaneo del prelievo a Negiaire senza compromettere i livelli di falda.

La società Acquedotto San Lazzaro sarà tenuta inoltre a trasmettere mensilmente al Comune di Albenga le relazioni sui controlli di qualità dell’acqua e sui livelli di falda dei pozzi di Negiaire e Regione Miranda.

L’ordinanza ha carattere temporaneo e straordinario ed è finalizzata a garantire la regolarità dell’approvvigionamento idrico in una fase di elevata domanda, salvaguardando la popolazione residente e i flussi turistici.