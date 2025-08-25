Albenga, più di 700 donazioni per la nascita della fondazione “Uniti per Paolo”

Albenga. Sta per nascere la fondazione “Uniti per Paolo”, il 24enne di Albenga rimasto tetraplegico a seguito della rapina del suo monopattino il 19 maggio dell’anno scorso.

“Questa fondazione – scrive su GoFundMe l’organizzatrice, Rossella Lamarra – permetterà a Paolo di poter pensare che un domani per lui esiste e lo impegnerà a dover sostenere molte persone e famiglie che come noi si sono dovute interfacciare con delle disgrazie così terribili”.

“La fondazione – aggiunge – servirà per poter aprire gli orizzonti, allargare le vedute sui vari progetti che già sono in programmazione ma che hanno bisogno di una forma giuridica per poter essere realizzati”.

Per le cure di Paolo si era già mossa la macchina della solidarietà: “I soldi ricevuti sul suo conto – precisa Rossella – sono gestiti da un amministratore di sostegno e sotto controllo da parte di un giudice tutelare: intoccabili e utilizzabili solo per necessità strettamente necessarie alla salute e alla vita di Paolo”.

La raccolta fondi per avviare la fondazione è vicina ai ventimila euro in pochi giorni, grazie a più di settecento donazioni. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/una-speranza-un-progetto-di-una-nuova-vita.