Albenga, Perrone e Ciangherotti (FI) replicano a Raiko Radiuk: “Capolavoro di autocelebrazione e stoccate stantie”

Albenga. “Abbiamo letto la replica del consigliere Raiko Radiuk sulla questione dei cassonetti a Lusignano. Un capolavoro di autocelebrazione condito da qualche stoccata stantia all’opposizione. Nulla di nuovo: quando mancano le risposte, si cercano gli applausi”.

“Radiuk ci accusa di ‘fantasie’? Forse non si è accorto che a Lusignano non serve l’immaginazione: basta aprire le finestre per respirare l’odore nauseabondo dei bidoni e vedere i topi che banchettano sotto casa. Altro che invenzioni. Ci racconta che in piazza della Chiesa i cassonetti sono spariti, sostituiti da un bel risseu. Peccato che non siano stati eliminati: sono stati spostati davanti alle case di altre famiglie, trasformando un problema di decoro in un problema di salute pubblica. Radiuk lo chiama ‘riqualificazione’, noi lo chiamiamo scaricabarile firmato Radiuk”.

“Quanto al giardino zen che dice di non avere, lasci perdere le battute: tra avere una ventina di cassonetti puzzolenti ammassati sotto le finestre, come da fotografia allegata, e avere una piazzola ecologica a qualche metro di distanza passa la stessa differenza che c’è tra vivere in mezzo alla sporcizia e vivere con un minimo di decoro”.

“Radiuk dice ‘io ci metto la faccia’. Bene, allora la metta pure davanti ai cassonetti che ha contribuito a piazzare alle porte del suo borgo. Noi, invece, continueremo a metterci la voce dei cittadini, che chiedono igiene, rispetto e buon senso. E se questa è la sua idea di ‘riqualificazione’, povero Lusignano: più che un borgo rinato, sembra il suo personale bidone della spazzatura”.