Albenga ospita il “Meteorologo Ignorante” Gianfranco Saffioti

Albenga si prepara a un appuntamento originale e coinvolgente con la divulgazione scientifica. Domenica 31 agosto, alle ore 21.00, in piazza San Michele, arriva Gianfranco Saffioti, noto al pubblico come il meteorologo ignorante, con lo spettacolo dal titolo “Mi manda Bernacca – Osservare e comprendere Madre Natura”.

L’evento, organizzato dal Comitato di Quartiere di Campochiesa con la collaborazione del Comune di Albenga, si propone di avvicinare il pubblico al mondo della meteorologia in maniera semplice, diretta e divertente. Saffioti, con il suo stile ironico e coinvolgente, guiderà gli spettatori alla scoperta dei segreti del cielo e delle dinamiche naturali che influenzano la nostra vita quotidiana, rendendo accessibili a tutti concetti che spesso sembrano riservati agli esperti.

La scelta del titolo “Mi manda Bernacca” è un omaggio al celebre colonnello Edmondo Bernacca, volto storico delle previsioni del tempo in televisione, simbolo di una meteorologia capace di unire rigore scientifico e chiarezza divulgativa.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso l’Auditorium San Carlo in via Roma.