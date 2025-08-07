  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nulla da fare

Albenga, morto il bambino di 9 anni colto da malore in spiaggia

Il piccolo è deceduto oggi al Gaslini di Genova. Era in vacanza con la famiglia: il malore improvviso mentre giocava sotto il sole

automedica generica
Foto d'archivio

Albenga. Non ce l’ha fatta il bambino di 9 anni che due giorni fa, mentre si trovava in spiaggia ad Albenga con la famiglia, si era sentito male all’improvviso. Il piccolo è morto oggi, giovedì 7 agosto, all’ospedale Gaslini di Genova, dove era ricoverato in terapia intensiva.

Il malore era avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso, davanti a decine di bagnanti che avevano assistito alla scena, sotto shock. Il bimbo stava giocando quando ha accusato un malessere improvviso: secondo quanto emerso, potrebbe essersi trattato di un problema respiratorio acuto, forse aggravato dal caldo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto erano arrivati i sanitari della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari sulla spiaggia, il bambino era stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per poi essere trasferito in condizioni gravissime al Gaslini.

Nonostante i tentativi dei medici di provare a salvarlo, le sue condizioni purtroppo non sono mai migliorate. Oggi la tragica notizia.

Più informazioni
leggi anche
Automedica Savona Soccorso
Apprensione
Malore in spiaggia ad Albenga: bimbo di 9 anni in terapia intensiva e in gravi condizioni al Gaslini
automedica generica
Codice rosso
Albenga, grave bambino di 9 anni: trasportato d’urgenza al Santa Corona
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.