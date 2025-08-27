Albenga Jazz Festival: la serata finale si svolgerà al coperto, al Teatro Ambra

Albenga. Il gran finale dell’Albenga Jazz Festival 2025 è in programma questa sera e vedrà protagonista il Travel Collective, formazione internazionale guidata da Alessandro Collina con ospiti come Marco Vezzoso, Dominique Di Piazza, Nihar Mehta e la voce di Roberta Monterosso.

A causa delle previsioni meteo incerte, gli organizzatori fanno sapere che l’evento, inizialmente previsto in piazza San Michele, si terrà al Teatro Ambra.

La serata chiude la tredicesima edizione di un festival che ha animato Albenga dal 24 al 27 agosto con musica, cultura e artisti di fama internazionale.