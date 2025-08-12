Albenga incorona la sua reginetta: Alice Fenoglio è Miss Albenga Summer 2025

Piazza gremita e grande entusiasmo ieri sera per Miss Albenga Summer, valida anche come Finale Regionale Liguria del concorso nazionale Miss Blumare. La Giuria ha decretato Miss Albenga Summer e Miss Santero: Alice Fenoglio.

Alice, 22 anni, torinese, è una giovane donna determinata e solare. Dopo aver lavorato per quasi un anno in una macelleria, oggi è hostess in un noto ristorante di Torino. Sportiva da sempre, Alice pratica danza agonistica – in particolare danze caraibiche – e negli ultimi anni si è dedicata anche alla palestra e al pilates.

Il legame con la Liguria è profondo: “Fin da bambina venivo qui con la mia famiglia quasi ogni weekend. Porto nel cuore il profumo del mare, il sole, le risate in spiaggia e la focaccia che papà comprava per me”, racconta. Alice è stata anche finalista per il ruolo di velina bionda a Striscia la Notizia. Ora, con questa vittoria, rappresenterà la Liguria alla finale nazionale di Miss Blumare.

Le concorrenti fanno parte dell’agenzia Arte&Moda di Maurizio Tonini. L’evento è stato organizzato dallo staff di Miss Albenga Summer, Francesca Bianco e Massimo Enrico, in collaborazione con Samantha Cannas e Andrea Guerra dell’agenzia Arte&Moda, referenti Miss Blumare per Liguria, Toscana e Lombardia. Prezioso il contributo di Elisabetta Grancelli nel backstage.

Ospiti della serata, gli allievi della School of Art di Veronica Seriani. A condurre, con la sua consueta simpatia, Luca Bergamaschi, da 12 anni animatore del pubblico di Striscia la Notizia.

Ecco la classifica completa:

1° Alice Fenoglio

2° Giada Delitala

3° Rachele Siffredi

4° Sara Berriolo

5° Giada Bertellà

6° Dafne Faccio

7° Rosanna Annalina Halapciuc

8° Ginevra Zuccaroni.