Albenga, Ciangherotti e Perrone: “Cassonetti e topi davanti alle case, ma il consigliere comunale è graziato”

Albenga. “Alle porte di Lusignano Sat ha avuto la brillante idea di piazzare una sfilza interminabile di bidoni dell’immondizia, tutti apribili con la stessa chiave. Tradotto: i residenti delle prime case della frazione sono stati condannati a fare da pattumiera per tutto il paese. Una vergogna”. Così Eraldo Ciangherotti, ex coordinatore di Forza Italia Albenga e Ginetta Perrone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Albenga.

“La beffa – spiegano – è ancora più evidente se si guarda dove non ci sono i cassonetti: davanti alla casa del consigliere comunale di zona, guarda caso, non compare neppure l’ombra di un’isola ecologica di simili dimensioni. Evidentemente qualcuno gode di privilegi, mentre altri devono subire il tanfo e la sporcizia. Il risultato è sotto il naso (letteralmente): cassonetti puzzolenti, allineati come un monumento al degrado, con tanto di topi che banchettano indisturbati sotto i bidoni”.

“Sat non solo si infischia dell’igiene pubblica, ma dimostra di non avere alcun rispetto per i cittadini. Per questo chiediamo che questo scempio venga immediatamente smantellato: i frontisti di questa indecente isola ecologica alla porte di Lusignano non sono la discarica dell’intero paese e non sono cittadini di serie B”, concludono.