Violenza sessuale su una 19enne ad Alassio, latitante arrestato dalla polizia: era in Senegal

Alassio. Latitante arrestato dalla polizia al termine di una attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’esperto per la sicurezza italiano a Dakar, l’unità investigativa di Interpol in Senegal. Si tratta di un uomo 40enne.

L’arresto è avvenuto in esecuzione al mandato di cattura internazionale relativo all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 20 settembre 2022 dal Gip del Tribunale di Savona, per il reato di violenza sessuale, commesso ad Alassio ai danni di una giovane italiana di 19 anni.

Il latitante è stato individuato e arrestato in una località del Senegal dall’Unità Investigativa dell’Interpol, a seguito delle informazioni ricevute tramite l’Esperto per la Sicurezza italiano a Dakar.

La misura cautelare era stata disposta al termine delle indagini che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del cittadino senegalese e di altri due cittadini italiani, che prestavano attività lavorativa presso una discoteca di Alassio, rispettivamente con mansioni di “buttafuori” e parcheggiatore.

Gli uomini, approfittando dello stato di difficoltà psico-fisico di una diciannovenne, dovuto all’assunzione di alcool nella serata in discoteca, l’avevano costretta a subire più atti sessuali, nei pressi dei parcheggi del locale.

Il 21 settembre 2022, in esecuzione della stessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, erano stati tratti in arresto i due co-indagati italiani, poi condannati in relazione a questo episodio, mentre il cittadino senegalese era fuggito nel paese di origine, venendo catturato solo venerdì scorso dalle autorità senegalesi, su richiesta del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Sono in corso le procedure per l’estradizione.