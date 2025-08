Alassio, una vasca per la prevenzione degli incendi boschivi grazie a una donazione

Alassio. Questa mattina, nella località alassina di Cavia, si è tenuto un momento simbolico per suggellare la donazione di una porzione di terreno da parte della signora Emanuela Nattero, conosciuta affettuosamente come “Zepina”, al Comune di Alassio. Sulla porzione di terreno donata è stata installata una vasca di accumulo idrico destinata alla prevenzione degli incendi boschivi in collaborazione con l’Associazione “Gente di Cavia”, che ha fornito e installato la vasca.

Il Comune di Alassio si è fatto carico dei restanti oneri tecnici ed economici per la realizzazione dell’opera. La società partecipata SCA ha collaborato alla costruzione dell’impianto e al posizionamento dell’idrante, mentre l’Ufficio Tecnico Comunale ha curato le pratiche di frazionamento e acquisizione del terreno, approvate successivamente in Consiglio comunale.

Erano presenti questa mattina a Cavia il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore alla Protezione Civile Franca Giannotta, la signora Emanuela Nattero, rappresentanti dell’Associazione “Gente di Cavia”, il comandante della Polizia Locale Francesco Parrella, la presidente della società partecipata SCA Emanuela Preve, il direttore tecnico di SCA Adriano Baldini e il coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Alassio Patrick Castellengo.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore Franca Giannotta dichiarano: “Quella di oggi è una giornata importante per la sicurezza del nostro territorio in quanto il presidio realizzato rappresenta un punto strategico per la prevenzione degli incendi e la protezione dell’intera area collinare, a beneficio non solo della località di Cavia ma di tutta la città di Alassio”.

“Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine alla signora Emanuela Nattero per il suo gesto di grande generosità e ringraziamo inoltre l’Associazione ‘Gente di Cavia’, da sempre attiva nella tutela del territorio, la società partecipata SCA per il supporto tecnico e operativo, e l’Ufficio Tecnico comunale per il lavoro svolto nelle fasi di frazionamento e acquisizione del terreno. Grazie alla sinergia tra la nostra Amministrazione Comunale e tutti i soggetti coinvolti oggi possiamo contare su un presidio fondamentale per la sicurezza”.