Alassio, turista colpito con 30 secchiate d’acqua a Ferragosto: si sente male e finisce in ospedale

Alassio. Brutta disavventura per un turista 75enne residente a Pavia, finito in ospedale a causa di un presunto “scherzo” finito male.

È successo il giorno di Ferragosto, mentre l’uomo si trovava in vacanza ad Alassio. Stava riposando sul suo lettino, all’interno di uno stabilimento privato, quando è stato improvvisamente colpito da decine di secchiate d’acqua.

Gli autori del gesto si sono subito dileguati, mentre il 75enne si è svegliato di soprassalto ed è stato colto da un malore.

È stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è rimasto ricoverato due giorni.

L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri: sono in corso le indagini (sono già state raccolte diverse testimonianze, dal bagnino ad altri bagnanti) per risalire all’identità degli autori dello “scherzo” finito male.