  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
"scherzo" finito male

Alassio, turista colpito con 30 secchiate d’acqua a Ferragosto: si sente male e finisce in ospedale

È successo in uno stabilimento privato: dimesso dopo due giorni. Indagano i carabinieri a caccia dei responsabili

spiagge alassio agosto 2025
Foto d'archivio

Alassio. Brutta disavventura per un turista 75enne residente a Pavia, finito in ospedale a causa di un presunto “scherzo” finito male. 

È successo il giorno di Ferragosto, mentre l’uomo si trovava in vacanza ad Alassio. Stava riposando sul suo lettino, all’interno di uno stabilimento privato, quando è stato improvvisamente colpito da decine di secchiate d’acqua. 

Gli autori del gesto si sono subito dileguati, mentre il 75enne si è svegliato di soprassalto ed è stato colto da un malore. 

È stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è rimasto ricoverato due giorni. 

L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri: sono in corso le indagini (sono già state raccolte diverse testimonianze, dal bagnino ad altri bagnanti) per risalire all’identità degli autori dello “scherzo” finito male. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.