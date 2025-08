Alassio, torna la magia dei Castelli di Sabbia con il concorso in programma il 6 agosto

Alassio. Mercoledì 6 agosto torna ad Alassio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Concorso Castelli di Sabbia, giunto alla sua 43esima edizione.

La manifestazione, tra le più longeve in Italia nel suo genere, coinvolge ogni anno i giovani ospiti degli stabilimenti balneari in una sfida all’insegna di ingegno, fantasia e gioco condiviso. I bambini, affiancati dai loro famigliari e amici, daranno così vita a sculture in sabbia a tema libero, trasformando il litorale in una fantastica galleria a cielo aperto.

Il concorso è gratuito e rivolto agli ospiti degli stabilimenti balneari alassini: ciascuna squadra potrà essere composta da un massimo di dieci persone, di cui otto bambini e due adulti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro martedì 5 agosto attraverso l’apposito modulo distribuito dall’Ufficio Turismo del Comune di Alassio.

Eventuali iscrizioni last minute saranno accettate entro le ore 10 del 6 agosto, consegnate presso l’Ufficio Turismo del Comune in Piazza della Libertà. A ogni squadra sarà consegnata una bandierina numerata – fino a un massimo di cinque per stabilimento – da esporre in modo ben visibile accanto alla scultura di sabbia, affinché la giuria possa assegnare correttamente il punteggio. La bandierina dovrà poi essere riconsegnata la sera della premiazione per ritirare l’omaggio previsto per tutti i partecipanti.

Le opere dovranno essere realizzate unicamente con sabbia, con la sola eventuale aggiunta di conchiglie e alghe. È invece vietato l’uso di altri materiali, inclusi legno, persone, farine o prodotti coloranti. Le costruzioni dovranno essere completate entro le ore 14.30 e alle ore 15.00 la Giuria inizierà la valutazione partendo dall’ultimo stabilimento posto a levante della baia.

Alle 21, in Piazza Partigiani si terrà la serata di premiazione delle migliori sculture di sabbia, animata dalla coinvolgente presenza di Gabriele, il “Mago Gentile”. Al primo gruppo classificato sarà assegnato il Trofeo Città di Alassio – Castelli di Sabbia – Edizione 2025, che dovrà essere custodito fino alla prossima edizione.

Oltre al primo premio, sono previsti numerosi riconoscimenti speciali: il Premio “Speciale Giuria” Città di Alassio, il Premio “Alassio e gli Inglesi” offerto dall’Associazione Albergatori, il Premio “Solidarietà” della Società Nazionale di Salvamento, il Premio del Parco Acquatico Le Caravelle, il Premio “Attualità” della FIPE Confcommercio, il Premio “Miglior soggetto sportivo” offerto da GE.S.CO, il Premio “Castello più divertente” offerto da AGA – Associazione Giovani Alassio, il Premio “Speciale Ambiente” di Marina di Alassio e il Premio “Adelasia, la leggenda” offerto dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping.

Si segnala che la mancata osservanza delle regole comporterà l’esclusione dal concorso. I premi dovranno essere tassativamente ritirati la sera stessa della cerimonia, da almeno un componente della squadra.

“Ci fa un immenso piacere – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri – dare il via alla 43esima edizione del Concorso dei Castelli di Sabbia, che rappresenta uno dei simboli dell’estate alassina nonché uno splendido momento di condivisione, leggerezza e fantasia, capace di coinvolgere grandi e piccini. Desidero ringraziare il personale dell’Ufficio Turismo che come ogni anno si dedica con grande impegno per l’ottima realizzazione di questa iniziativa e le numerose realtà che ci affiancano e ci sostengono in questo evento speciale fatto di gioia, partecipazione e bellezza”.

L’evento è organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in collaborazione con l’Associazione Bagni Marini, Marina di Alassio, GE.S.CO., FIPE Confcommercio, Associazione Albergatori, Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Società Nazionale Salvamento, AGA – Associazione Giovani Alassio e il Parco Acquatico Le Caravelle. Hanno contribuito anche Acquario di Genova, Trenini Miletto, Grotte di Toirano, Mola Mola Dive Team, Acqua di Alassio e Crazy Jump di Brivio Michele, fornendo premi e riconoscimenti.