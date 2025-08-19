“Alassio sotto le stelle”: giovedì 21 agosto Michele Tomatis porta in piazza Partigiani il suo show “Italiano”

Alassio. Prosegue con successo, nella città del Muretto, Alassio sotto le stelle, la rassegna musicale promossa dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con HPI Event. Giovedì 21 agosto, alle ore 21.30, Piazza Partigiani ospiterà lo spettacolo del trasformista Michele Tomatis. La serata, ad accesso libero, sarà condotta da Renata Cantamessa.

Michele Tomatis porterà sul palco di Piazza Partigiani lo spettacolo dal titolo “Italiano”, con il quale ha festeggiato il suo quarto di secolo di attività: uno show musicale realizzato con il meglio del nostro bel canto e con i capisaldi della cultura italiana famosa nel mondo: arte, moda, cinema e costume.

Affiancato da una live band di sette elementi, lo showman eseguirà dal vivo un repertorio che spazia dagli evergreen planetari di Fred Buscaglione e Renato Carosone fino ad arrivare alle hit più recenti di cantanti come Marco Mengoni o Irama. Uno spettacolo variopinto e coinvolgente, che attraversa ben settant’anni di musica e che permette a ciascuno di cantare la propria canzone preferita, grazie alla varietà di generi e agli arrangiamenti che spaziano dalla dance al rock, dal melodico allo swing, fino al reggaeton, al latin e allo ska.

Le immagini iconiche dell’imponente scenografia in video mapping e i veloci cambi d’abito, accompagnati dai video cloni, faranno il resto, regalando al pubblico la possibilità di vivere una serata magica all’insegna della musica italiana.

Oltre agli eventi in piazza Partigiani, “Alassio sotto le stelle” prosegue con i grandi concerti nel rinnovato Auditorium “Enrico Simonetti” di Parco San Rocco: dopo Roberto Vecchioni lo scorso 5 agosto e i Matia Bazar, che si esibiranno questa sera, venerdì 29 agosto sarà la volta dei Nomadi. I biglietti per questi concerti a pagamento sono prenotabili presso La Casa del Disco di Alassio, al numero 388.4784817 e inoltre acquistabili su TicketOne e in loco la serata del concerto a partire dalle ore 20, sino a esaurimento posti.

Per i concerti a Parco San Rocco è attivo un servizio navetta gratuito dalla fermata bus del Comune, con corse tra le ore 20 e le 21; il ritorno è invece garantito a partire dalle ore 24. Si invita a evitare l’uso di mezzi privati e a utilizzare le aree di sosta gratuite in zona via Pera, incluso il nuovo parcheggio pluripiano.