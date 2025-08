Alassio. Alassio ha risposto presente – con calore e grande generosità – all’appello lanciato per una serata a sostegno di Paolo Sarullo, il 24enne rimasto tetraplegico a seguito di un tentativo di rapina.

L’evento benefico si è svolto in Piazza della Libertà ed è stato promosso dalla Fondazione Uniti per Paolo con il contributo dell’associazione Alassiowood, presieduta da Gigi Ciccione, e il supporto istituzionale dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. All’iniziativa erano il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il vicesindaco Angelo Galtieri, le assessore Franca Giannotta e Patrizia Mordente, insieme ai consiglieri regionali Rocco Invernizzi e Jan Casella.

Un momento particolarmente emozionante è arrivato con l’intervento di Rossella Lamarra, sorella di Paolo, che ha raccontato la difficile vicenda vissuta dalla sua famiglia.

La musica ha fatto il resto, con una serie di performance che hanno spaziato dal rock passando per brani classici e duetti. A condurre la serata l’albenganese Moira Massari.

Alassio si unisce per Paolo

Nel corso della serata sono stati raccolti oltre 1.300 euro, che saranno interamente destinati al progetto della futura fondazione “Uniti per Paolo”.

Dopo il drammatico episodio che ha stravolto la sua vita, Paolo vive oggi con la madre Miranda in un appartamento a La Spezia, scelto per la vicinanza al centro di riabilitazione dove è sottoposto a terapie continue. A sostenere, con enormi difficoltà, le spese quotidiane è la cugina Rossella. Sul fronte giudiziario, due dei quattro ragazzi coinvolti — tutti molto giovani, uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti — sono stati condannati in primo grado. L’autore materiale del colpo che ha causato il grave trauma a Paolo ha ricevuto sei anni di carcere, mentre un complice è stato condannato a tre anni e mezzo. Entrambi hanno riconosciuto le proprie responsabilità, ottenendo così una riduzione della pena. La sentenza è stata impugnata.

Per chi non fosse riuscito a partecipare all’evento, è sempre possibile contribuire attraverso questo l’IBAN per le donazioni: IT23F0760110700001076256484. Intestatario: Miranda Selmani. Causale: Costituzione Fondazione Uniti per Paolo.