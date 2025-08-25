Alassio, rubano due occhiali da mille euro cadauno da Ottica Ottobelli: fermate. Il titolare: “Ennesimo episodio, valutiamo la chiusura serale anticipata”

Alassio. Un furto sventato grazie all’intervento tempestivo delle Forze dell’ordine ed alla prontezza di una commessa, con refurtiva recuperata e le responsabili fermate.

A prima vista sembrerebbe una storia a lieto fine, ma non è così. È solo l’ennesimo capitolo (il quarto, per la precisione) di una situazione che ha spinto una storica realtà come Ottica Ottobelli (quest’anno compirà 70 anni), a valutare addirittura la chiusura serale “per tutelare i propri dipendenti”.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri sera (24 agosto), intorno alle 22. Due ragazze sono entrate in negozio e, approfittando di un momento di distrazione della commessa impegnata con altri clienti, hanno sottratto due occhiali di marca Cartier dal valore di circa mille euro ciascuno. Una delle due è riuscita a fuggire di corsa con il maltolto, ma la dipendente si è accorta del furto in tempo per bloccare l’altra con l’aiuto dei clienti presenti.

Ed il tutto è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza del negozio.

A quel punto è partita la chiamata alle Forze dell’ordine, con gli agenti della Polizia di Stato che, nel giro di appena 3 minuti, si sono fatti trovare sul posto. Raccolte le testimonianze, si sono subito messi alla ricerca della ladra.

La rapidità d’intervento ha permesso di identificare e fermare la persona fuggita, che nel frattempo aveva gettato gli occhiali in un’aiuola probabilmente in un disperato tentativo di disfarsene. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata mentre le ragazze sono state fermate e identificate (si attende di conoscere eventuali provvedimenti).

Ma si tratta, come detto in precedenza, del quarto episodio analogo subito da Ottica Ottobelli in questa estate 2025, con un tentato furto e ben tre andati a segno. Tutti e quattro sono avvenuti ad Alassio, dove la storica azienda vanta ben due sedi (sono cinque in totale i punti vendita Ottobelli nel savonese, con gli altri tre collocati ad Albenga, Loano e Finale Ligure).

“Normalmente capita una o due volte a stagione, siamo purtroppo abituati, – ha spiegato con comprensibile rammarico il titolare di Ottica Ottobelli a IVG. – Ma quest’anno siamo arrivati a quattro e ora urgono provvedimenti”.

La situazione di Alassio a quanto pare è unica: basti pensare che solo altri due episodi simili si sono verificati nelle altre tre realtà messe assieme durante questa stagione estiva.

Il titolare ha però tenuto a specificare di non avere alcuna intenzione di innescare una polemica in tema di sicurezza: “Ho letto molte cose nell’ultimo periodo, ma io non punto il dito contro nessuno, anzi. L’unico interesse è la tutela dei dipendenti, anche a scapito dei guadagni. Ad Alassio stiamo valutando seriamente di chiudere anticipatamente alle 20. Perché in orario serale avere più di una commessa sarebbe totalmente anti economico ma, allo stesso tempo, devo essere certo che chi lavora in quel momento sia tutelato”.

E non manca anche un plauso alle Forze dell’ordine: “Ieri sono stati fantastici, arrivando in negozio in 3 minuti dalla nostra segnalazione e riuscendo a recuperare la refurtiva e a fermare le responsabili, come già avvenuto in altri casi. Loro fanno il possibile, ma anche l’amministrazione comunale che non è certo il problema. Purtroppo abbiamo sempre più a che fare con persone che hanno perso o non hanno mai avuto dei valori. Sono stanco e amareggiato per questo genere di situazioni. Alassio è una città molto conosciuta e questo attira il ‘bello’ ma, purtroppo, anche persone allo sbando pronte a tutto”, hanno concluso da Ottica Ottobelli.