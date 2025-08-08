Alassio piange la scomparsa di Ettore Mantelassi, storico imprenditore

Alassio. Alassio piange la scomparsa di Ettore Mantelassi, 65 anni, scomparso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Lascia la moglie, i figli, la madre, i fratelli, i cognati e i nipoti.
La famiglia di Mantelassi, di origini toscane, aveva fondato e tuttora gestisce l’hotel Toscana, uno degli alberghi simbolo della città.
Mantelassi era anche noto per aver gestito lo stabilimento balneare con ristorante La Scogliera, realizzato sulle rovine di Villa Cortese. Dopo la gestione del fratello Enrico, l’attività passò nelle sue mani, fino a quando, a seguito di un grave incidente stradale nel 2013, dovette cederla.
I funerali si terranno domani, 9 agosto, alle 16.30 nella chiesa di Sant’Ambrogio ad Alassio.