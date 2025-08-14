Alassio, nuova lite sul molo centrale in pieno giorno: tra calci, pugni e lancio di tavolini e sedie

Alassio. Altro episodio movimentato ad Alassio, dopo quello immortalato in un video e diventato virale sui social poiché rilanciato dalla nota pagina Facebook “Welcome to Favelas”.

Anche questa volta, il tutto è stato filmato e postato sulla rete. Una nuova lite che ha visto coinvolti un bagnino e almeno altre due persone si è verificata ieri (13 agosto) in pieno giorno.

Non sono noti i motivi che hanno dato vita alla zuffa, ma è stata piuttosto violenta: come si evince dalle immagini, non sono mancati calci, pugni e spinte, ma non solo.

Ad un certo punto, sono anche volati sedie e tavolini del dehor di uno dei bar situati a fianco al molo centrale.

È stato necessario l’intervento della Polizia di Stato per riportare la calma. Gli agenti, dopo aver sedato gli animi, hanno identificato i protagonisti dell’accaduto.

Ora resta da capire se qualcuno dei coinvolti deciderà o meno di sporgere denuncia.