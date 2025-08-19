Alassio, nel fine settimana due arresti da parte della Polizia di Stato: fermata una pusher e un ladro di scooter

Alassio. Nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati, incrementata in questo periodo estivo, nel corso del weekend la Polizia di Stato ha portato a termine ad Alassio due arresti in flagranza di reato grazie all’intervento tempestivo degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza.

I poliziotti hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 20 anni, sorpreso dopo aver rubato un ciclomotore. Alla vista degli agenti, il giovane, che stava conducendo il mezzo senza casco, ha abbandonato il motorino e tentato di darsi alla fuga a piedi. Una volta fermato si è apposto al controllo mettendo in atto atteggiamenti violenti: nel tentativo di allontanarsi ha colpito uno dei poliziotti, ma è stato rapidamente bloccato e arrestato con l’accusa di furto aggravato e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la notte tra domenica e lunedì, una ragazza di 22 anni originaria di un comune dell’hinterland torinese è stata arrestata all’interno della discoteca “Le Vele”. La giovane è stata individuata dagli addetti alla sicurezza, che hanno allertato i poliziotti del commissariato: ciò a riprova del proficuo rapporto di collaborazione da parte del locale notturno con le forze dell’ordine, che già altre volte hanno individuato e arrestato spacciatori proprio grazie a segnalazioni del genere all’interno della discoteca. Per lei, trovata in possesso di 31 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, e di denaro provento dell’attività delittuosa, è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questi due arresti, avvenuti in un solo fine settimana, confermano l’impegno costante della Polizia di Stato nel presidio del territorio per garantire a tutti un’estate in sicurezza.