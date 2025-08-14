Alassio, la Polizia Locale sequestra frutta venduta abusivamente da furgone: pomodori, meloni e pesche devoluti in beneficenza

Alassio. Pomodori, decine di meloni e una cinquantina di pesche contenute in diverse cassette di legno. E’ questa la merce sottoposta a sequestro da parte della polizia locale di Alassio, confiscata e devoluta ad un ente benefico del territorio in sinergia con l’assessorato al volontariato e con l’ufficio comunale preposto.

L’episodio è avvenuto a inizio settimana, nel corso di un’attività di polizia stradale nel pieno centro cittadino. Due cittadini di origini napoletane di 32 e 41 anni sono stati sorpresi a vendere frutta e verdura praticamente in mezzo alla strada e direttamente dal furgone posto a lato carreggiata. Al momento dell’arrivo degli agenti, una delle due persone, nonostante l’invito ad esibire i documenti, si metteva alla guida del veicolo allontanandosi per poi fare ritorno, dopo circa un’ora, direttamente al comando della polizia locale di via Gastaldi.

Oltre al sequestro della merce sono state comminati altri provvedimenti amministrativi: 5.000 euro di multa per vendita su area pubblica non autorizzata e 200 euro con 5 punti decurtati dalla patente per il conducente protagonista della fuga, poi interrotta dal rinsavimento che permetteva di limitare soltanto parzialmente le sanzioni previste dal codice della strada e dalla normativa di settore.