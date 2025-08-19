Alassio, la Capitaneria di Porto individua 250mq di arenile libero occupati abusivamente

Alassio. E’ pari a 250 metri quadrati l’area di arenile libero del litorale di Alassio oggetto di un’occupazione abusiva. Ad individuare l’irregolarità sono stati gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo, coordinati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, nell’ambito dell’attività di controllo demaniale sul territorio comunale.

L’area si trova nella zona a levante della diga di sottoflutto del porto di Alassio.

Inoltre, nella stessa zona insisteva un corridoio di lancio non in regola con le autorizzazioni previste dall’ordinanza di sicurezza balneare 34/2024 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga e quindi priva dei titoli legittimanti l’occupazione dello specchio acqueo.

L’area è stata prontamente liberata dai manufatti abusivi e restituita all’uso pubblico nell’ottica di tutelare e garantire la libera fruizione del bene demaniale.

I trasgressori saranno deferiti all’autorità giudiziaria.