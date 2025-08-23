Alassio, in biblioteca la “Serata sotto le stelle” del Centro Pannunzio: ecco i premiati

Alassio. Lunedì 25 agosto alle 21 nell’auditorium “Roberto Baldassarre” della biblioteca civica di Alassio il Centro “Pannunzio” conferirà diversi premi.
Il premio “Pannunzio Alassio 2025” al giornalista de “La Stampa” Massimo Boero; il premio “Flaiano Alassio 2025” a Tiziana Tassinari, primaria di beurologia all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; il premio “Alfredo Biondi Alassio 2025” a Giuseppe Piccardo, avvocato del Foro di Savona storico del diritto; il premio “Mario Soldati Alassio 2025” al professor Nicola Nante, medico, docente ordinario nell’Università di Siena ed esponente della Fivl ingauna.
La “Serata sotto le stelle”, organizzata come ogni anno dal Centro “Pannunzio”, ha il patrocinio del Comune di Alassio. Interverrà il presidente del Centro Pier Franco Quaglieni. Introdurrà il dottor Marco Servetto.
E’ prevista la presenza e il saluto del sindaco Marco Melgrati.