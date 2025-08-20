Alassio, grandi emozioni con il concerto dei Matia Bazar al Parco San Rocco

Alassio. Una nuova serata di grande musica ieri ad Alassio, dove il rinnovato Auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco ha accolto i Matia Bazar.

L’appuntamento, inserito nella rassegna estiva “Alassio sotto le stelle” promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in collaborazione con HPI Event e presentato da Renata Cantamessa, ha visto la band genovese incantare il pubblico con i successi che hanno fatto la storia della musica italiana, da “Solo tu” a “Vacanze romane”, da “Ti sento” a “Per un’ora d’amore”, fino alle produzioni più recenti, tra cui il nuovo singolo “Non finisce così”, da un testo di Giancarlo Golzi, scritto prima della sua prematura scomparsa, ritrovato da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni) e musicato da Piero Cassano.

Grande sorpresa ed emozione quando sul palco è salito proprio Cassano, fondatore storico della band, tastierista e autore di alcuni dei più grandi successi dei Matia Bazar, che ha condiviso con il pubblico il brano “Tu semplicità”.

Nel corso della serata non è mancato un altro momento simbolico: la firma della piastrella dedicata alla band, che verrà presto collocata sul celebre Muretto di Alassio. A consegnarla, il vicesindaco del Comune di Alassio Angelo Galtieri.