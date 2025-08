Alassio, capotreno aggredito durante i controlli dei biglietti. Sandra Piana: “Misure di sicurezza insufficienti”

Alassio. Ennesima aggressione ad un capotreno durante un controllo dei titoli di viaggio a bordo dell’Intercity 745, fermo alla stazione di Alassio.

A denunciare l’accaduto è Sandra Piana, coordinatrice del settore Ferrovie per la FIT/CISL: “Sono fatti vergognosi e condanno fermamente atti di violenza che ormai quotidianamente avvengono verso il personale a bordo e terra treno”.

“Tali episodi minano la sicurezza e la serenità di chi lavora sui nostri treni e di tutti coloro che usufruiscono del prodotto treno. Le misure messe finora in campo dall’ Azienda non sono evidentemente sufficienti per garantire la sicurezza e la tutela di tutto il suo personale. Siamo vicini e auguriamo al collega una pronta guarigione al collega”, conclude Sandra.