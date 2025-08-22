Alassio, camerieri aggrediti in strada a fine turno: trasportati in ospedale

Alassio. Due ragazzi sulla trentina sono stati aggrediti nella prima mattinata di ieri (21 agosto), una manciata di minuti prima delle 6, da un gruppo composto da diverse persone.

È successo in Vico San Domenico. Vittime dell’aggressione, figlia di futili motivi, due giovani camerieri che stavano rientrando a casa dopo la fine del turno di lavoro.

Spintoni, calci e pugni, quindi la fuga del gruppo e la chiamata ai soccorsi. Sul posto: ambulanza, automedica e agenti della Polizia di Stato di Alassio.

Per fortuna, i due ragazzi non hanno subito gravi lesioni e se la sono cavata in codice giallo. Ma l’episodio ovviamente, ennesimo di una estate molto turbolenta, non è passato inosservato.

“Da alassino e da ex cameriere ci tengo ad esprimere tutta la mia solidarietà ai due camerieri aggrediti, – ha dichiarato il consigliere regionale di AVS e consigliere comunale alassino Jan Casella. Non è il primo episodio di lavoratori aggrediti nella nostra città: è un fatto intollerabile”.

“Chi lavora duramente nella nostra industria turistica, deve poterlo fare in piena serenità. Al rientro a casa dal lavoro, nessuno deve permettersi di disturbarli o aggredirli. Colgo l’occasione per ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine per lo straordinario sforzo messo in campo in questi mesi non facili: la città è grata per il loro lavoro”.

“E come Città, nel senso più pieno del termine, dovremo metterci fin da settembre a lavorare per imprimere una svolta, adottando tutti gli accorgimenti possibili per debellare questi fenomeni violenti, che mettono a rischio l’incolumità dei nostri lavoratori e il benessere dei nostri turisti”, ha concluso Casella.