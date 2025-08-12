Alassio, bagnante aggredisce bagnino e intervengono i carabinieri: il video finisce su “Welcome to Favelas”

Alassio. Una giornata movimentata quella odierna (12 agosto) sulla spiaggia alassina, dove si è consumata una violenta lite, in pieno giorno e in pieno centro città.

L’episodio è avvenuto nei pressi del molo e la scena è stata ripresa in un video, poi postato sui social.

Nel filmato si vede un gruppetto di persone e si evince chiaramente una discussione piuttosto accesa in corso, che poi è degenerata velocemente in violenza fisica.

Un bagnante particolarmente agitato, infatti, all’improvviso si è scagliato contro un bagnino, aggredendolo con calci e pugni. Ne è nata una lite, condita anche dal lancio di ciabatte, sedata però dall’intervento dei carabinieri della compagnia di Alassio.

Per riuscire a fermare la colluttazione, i militari sono anche finiti in mare, così come i due contendenti, ma sono riusciti, non senza difficoltà, a sedare gli animi.

Sul posto sono poi sopraggiunte altre due pattuglie, rispettivamente da Cisano sul Neva e Laigueglia. Il bagnante violento è stato fermato, identificato e portato in caserma.

Il video dell’accaduto, come detto, è stato condiviso su Facebook, rilanciato dalla nota pagina “Welcome to Favelas”: accompagnato dalla didascalia “Alassio, maranza in spiaggia: botte al bagnino, ciabattate e carabinieri in acqua”, è diventato subito virale.