  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Violenta lite

Alassio, bagnante aggredisce bagnino e intervengono i carabinieri: il video finisce su “Welcome to Favelas”

È successo nella giornata odierna (12 agosto), in centro città

lite Welcome to Favelas
lite Welcome to Favelas
lite Welcome to Favelas lite Welcome to Favelas

Alassio. Una giornata movimentata quella odierna (12 agosto) sulla spiaggia alassina, dove si è consumata una violenta lite, in pieno giorno e in pieno centro città.

L’episodio è avvenuto nei pressi del molo e la scena è stata ripresa in un video, poi postato sui social.

Nel filmato si vede un gruppetto di persone e si evince chiaramente una discussione piuttosto accesa in corso, che poi è degenerata velocemente in violenza fisica.

Un bagnante particolarmente agitato, infatti, all’improvviso si è scagliato contro un bagnino, aggredendolo con calci e pugni. Ne è nata una lite, condita anche dal lancio di ciabatte, sedata però dall’intervento dei carabinieri della compagnia di Alassio.

Per riuscire a fermare la colluttazione, i militari sono anche finiti in mare, così come i due contendenti, ma sono riusciti, non senza difficoltà, a sedare gli animi.

Sul posto sono poi sopraggiunte altre due pattuglie, rispettivamente da Cisano sul Neva e Laigueglia. Il bagnante violento è stato fermato, identificato e portato in caserma.

Il video dell’accaduto, come detto, è stato condiviso su Facebook, rilanciato dalla nota pagina “Welcome to Favelas”: accompagnato dalla didascalia “Alassio, maranza in spiaggia: botte al bagnino, ciabattate e carabinieri in acqua”, è diventato subito virale.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.