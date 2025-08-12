Alassio, attimi di paura su un bus navetta: passeggero dà fuoco ad un sedile con l’accendino

Alassio. Nottata movimentata ad Alassio dove, a cavallo tra lunedì e martedì, intorno alle 4, un giovane in preda ai fumi dell’alcol ha creato diversi disagi.

Salito su un bus navetta, infatti, all’improvviso ha dato fuoco ad uno dei sedili del mezzo con un accendino. È successo all’altezza di piazza Andrea Quartino.

L’autista, accortosi dell’accaduto, ha subito fermato il bus navetta ed è riuscito a spegnere il piccolo rogo, non senza difficoltà: ha riportato alcune ustioni.

A quel punto, è nata un’accesa discussione tra lo stesso autista ed il passeggero autore del gesto, sedata però dall’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, che hanno riportato la calma.

L’autista è stato poi soccorso dai militi della Croce Rossa di Alassio e trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in seguito alle ustioni riportate.

L’autore del gesto è stato identificato: ora resta da capire se l’autista deciderà o meno di sporgere denunciata in merito ai fatti accaduti.