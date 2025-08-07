Alassio al centro della tesi di laurea dello studente del Politecnico di Milano Matteo Dolcini

Alassio. Nei giorni scorsi il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha ricevuto presso il palazzo comunale Matteo Dolcini, appena laureatosi in Progettazione dell’Architettura al Politecnico di Milano. Al centro della tesi, la pianificazione urbanistica di Alassio nel secondo dopoguerra, con particolare riferimento al piano regolatore generale redatto tra il 1969 e il 1974 sotto la guida dell’architetto Demetrio Costantino.

Durante l’incontro, il giovane ha donato al Comune di Alassio una copia della sua tesi di laurea, che rappresenta un contributo rilevante alla memoria storica e urbanistica della città. Il lavoro, frutto di un’attenta ricerca tra documentazione d’archivio, atti ufficiali, articoli di stampa e relazioni tecniche, analizza criticità e trasformazioni urbane, mettendo in luce il ruolo del piano regolatore come strumento di contenimento del consumo di suolo, tutela del paesaggio collinare e promozione di uno sviluppo più equilibrato e sostenibile.

Matteo Dolcini, all’interno della sua tesi, ha desiderato ringraziare il sindaco Marco Melgrati, i suoi collaboratori e il personale degli uffici comunali archivio e urbanistica per il supporto ricevuto nelle fasi iniziali della ricerca.

Residente a Milano, Matteo Dolcini da sempre frequenta Alassio insieme alla sua famiglia. Insieme a lui, durante l’incontro nel palazzo comunale, era presente anche suo papà.