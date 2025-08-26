Alassio, 22enne ubriaco alla guida dello scooter della madre con due persone a bordo: patente ritirata

Alassio. Guidava lo scooter della madre con un tasso alcolemico di 1,7 g/l trasportando due amiche, che peraltro non indossavano nemmeno il casco. E’ questo il risultato degli accertamenti della Polizia Locale di Alassio in seguito al rilievo di un piccolo incidente, fortunatamente senza conseguenze, avvenuto l’altra mattina poco dopo le 7,30 sulla via Aurelia in direzione Albenga.
Il giovane, un 22enne residente nel Finalese, probabilmente dopo una notte passata a consumare alcolici, dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria della guida in stato di ebrezza trattandosi della fascia, quella accertata dagli agenti tramite l’etilometro a cui è stato prontamente sottoposto, più alta tra quelle previste dal Codice della Strada.
La patente è stata ritirata e le sanzioni pecuniarie complessive potranno superare anche i 6 mila euro.