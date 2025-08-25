Al Pontelungo il Memorial Zanardini contro Veloce e San Filippo Neri

Un fine settimana intenso per la prima squadra del Pontelungo (Promozione), gli uomini di mister Zanardini sono infatti scesi in campo ieri sera al “Memorial Lio e Romano Zanardini”, due istituzioni del calcio albenganese, affrontando per l’occorrenza la San Filippo Neri di mister Torregrossa la Veloce di mister Ghione, che entrambe saranno impegnate nel campionato di Prima Categoria. Sabato però la squadra granata era scesa in campo contro il Pietra Ligure in un test di livello.

Contro la squadra di mister Moraglia arriva una sconfitta per 3 a 2, un risultato comunque positivo contro una delle formazioni che reciterà un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

Nel torneo andato in scena al “Riva” di Albenga, i granata si sono imposti per 2 a 1 contro la Veloce, a segno con Panucci, grazie alle reti di Folco su rigore e Guardone M.; nella seconda sfida della manifestazione la squadra savonese ha battuto di misura la San Filippo Neri con Panucci ancora a segno. Nell’ultimo match in programma, che ha incoronato il Pontelungo vincitore dell’evento, è Asteggiante su rigore a fissare il punteggio sull’1 a 1 in risposta alla rete di Spinelli.

Due appuntamenti che hanno messo minuti nelle gambe in vista dell’esordio stagione di domenica prossima in casa del Finale nella Coppa Italia di Eccellenza.