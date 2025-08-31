Addio ad Adriano Goso, storico imprenditore valbormidese ed ex presidente della Carcarese

Carcare. È scomparso all’ospedale “San Paolo” di Savona, all’età di 68 anni, Adriano Goso, imprenditore molto conosciuto in Val Bormida.

A darne il triste annuncio la moglie Lorena, i figli Elisabetta e Nicolò. Originario di Carcare, Goso si era trasferito a Millesimo.

Un ricordo speciale arriva anche dal mondo del calcio, con la Carcarese che ha voluto salutare così il suo ex presidente: “Addio ad Adriano Goso… Se ne va un’altra pezzo di storia della Carcarese, per un decennio è stato il nostro presidente. Anni che tutti i tifosi ricordano con grande nostalgia e affetto. Nel 2005 si avvicinò ai colori biancorossi per seguire suo figlio. Quando arrivò la Carcarese era in Prima Categoria, la portò subito in Promozione e la stagione successiva è nel cuore di tanti biancorossi: 4 i derby con la Cairese, un Corrent strapieno, tutta Carcare biancorossa. Alcune annate non sono state semplici, come la stagione 2011-2012, avevi scelto il nostro attuale presidente Alessandro Ferrero come allenatore della prima squadra, l’attuale vicepresidente Stefano Quaini era medico sociale. Allora raggiungemmo la salvezza in Promozione con Procopio capitano, giocatori come Marotta, Tranchida e una marea di ragazzini che avevano esordito in campionato. Gioie e sofferenze, ricordi indelebili, anni meravigliosi. Proprio qualche mese fa ci hai fatto i complimenti per aver raggiunto l’Eccellenza, i colori biancorossi non li hai mai dimenticati e non possiamo che esserti grati. Grazie di tutto presidente, fai buon viaggio. Da parte di tutta la società calcistica le più sentite condoglianze alla moglie Lorena, ai figli Elisabetta e Nicolò e a tutta la famiglia Goso”.

I funerali si svolgeranno martedì 2 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale “Visitazione di Maria SS.” di Millesimo; al termine la salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Magliano Alpi. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 31 agosto alle ore 18.30 presso la camera mortuaria dell’ospedale San Paolo di Savona e lunedì 1 settembre alle ore 20 nella cappella di San Rocco di Millesimo.