Ad Andora torna “Tutti nel jukebox”: fra gli ospiti Johnson Righeira, davide De Marinis, Drupi, Cecilia Gayle e Enrico Beruschi

Andora. Johnson Righeira, davide De Marinis, Drupi, Franco Fasano, Mauro Vero, Francesco Chierchia, Cecilia Gayle e Enrico Beruschi sono i protagonisti dell’edizione 2025 di “Tutti nel Jukebox”, in programma sabato 6 settembre, alle ore 21.30 in piazza Santa Maria ad Andora, con ingresso libero.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna nel 2025 in formato straordinario coorganizzato dal Comune di Andora e Agenzia Eccoci ed offre al pubblico un viaggio musicale tra le canzoni più amate dagli anni ’60 agli anni ’90, tra grandi successi italiani e internazionali.

Sul palco saliranno artisti molto amati dal pubblico: Drupi, che riceverà il Premio “Jukebox Andora 2025”, Franco Fasano e Mauro Vero, Davide De Marinis, insignito del Premio Speciale “Jukebox in Love”, Francesco Chierchia, figlio dell’indimenticato Pino D’Angiò, per il ritiro del Premio Speciale “Ma quale idea”, Johnson Righeira, Premio Speciale “Jukebox Dance”, e Cecilia Gayle, Premio Speciale “Jukebox International”.

Ospite speciale sarà Enrico Beruschi, che riceverà il Premio Speciale “Jukebox in satira”.

Enrico Beruschi nel pomeriggio, alle ore 18.00 presso il Parco Aviatori nell’arena “Sotto l’Archetto” presenterà il suo libro “Una vita meravigliao”, in un incontro moderato dalla giornalista Monica Napoletano.

La grande serata sarà condotta da Luca Galtieri, con l’animazione delle ballerine della scuola Dap Ballet di Vallecrosia (IM) diretta da Cristina Valente e con il supporto di Giacomo Aicardi nella veste di “Jukebox, una città che canta”.

A rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo interverranno Rudy Mas Dj, “il disco che suona”, il cantante Marco Anelli, “il Jukebox disumano”, e il cantautore comico demenziale Marco Carena, “l’ironico jukebox”, pronti a sorprendere il pubblico con le canzoni della magica scatola musicale lanciate in modo originale da più punti della piazza.

La direzione artistica è affidata a Marco Dottore e Franco Fasano, con la collaborazione di Fabiana Parlato, Francesca Comendulli e Consuelo Benedetti. Media Partner dell’evento sono Tgevents Television e Imperiatv.it E radio Jasper Savona. Sarà realizzato uno speciale Tv a cura della produzione di Tgevents Television con all’interno le interviste ai protagonisti dell’evento realizzate da Andrea Biandrino.

L’organizzazione ringrazia i partners che sostengono l’iniziativa: System Cars Meda, Olio Raineri Imperia, Peirano Bevande Albenga, Azienda Agricola e Vitivinicola Peq Agri Andora, A.S. Andora 1966, Caemi Tende da Sole Andora, Ittiturismo Acciugotto Alassio, La spiaggia di Pippo Ceriale, Pastificio Fratelli Porro Colle di Nava IM,AV Insegne di Brancaleone Marina RC, Ristorante Viamare Andora, Hotel Regina Alassio, Associazione Albergatori Andora.