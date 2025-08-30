  • News24
Formae lucis

Ad Albenga e Pietra Ligure due concerti per il cinquecentenario di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Non solo un omaggio diretto al compositore più importante d’Europa, ma un programma che includerà anche brani di predecessori e successori

Formae Lucis Albenga Cattedrale

Albenga. Si svolgerà martedì 2 settembre alle 21 nella cattedrale di Albenga “Princeps Musicae”, il concerto che il Coro Polifonico Pietrese, diretto da Paolo Gazzano, dedica a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel cinquecentenario dalla nascita.

Non solo un omaggio diretto al compositore più importante d’Europa, ma un programma che includerà anche brani di predecessori e successori. Con una sorpresa, una messa composta, oltre che da Palestrina stesso, anche dai figli Angelo e Rodolfo, e dal fratello Silla.

Alle voci si alterneranno gli strumenti. Il coro sarà affiancato dall’Ensemble Prattica di Musica: Pietro Quochi violino, Guido Devecchi viola, Roberta Pregliasco trombone, Vincenzo Onida dulciana tenore, Ninon Dusollier dulciana basso, Federico Demarchi organo.

Il concerto, a ingresso gratuito, ha il patrocinio del Comune di Albenga, del Comune di Pietra Ligure e vede la collaborazione della Fondazione De Mari. Sarà replicato il giorno successivo, mercoledì 3 settembre, alle 21.30 a Pietra Ligure al santuario di Nostra Signora del Soccorso.

