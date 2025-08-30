Ad Albenga e Pietra Ligure due concerti per il cinquecentenario di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Albenga. Si svolgerà martedì 2 settembre alle 21 nella cattedrale di Albenga “Princeps Musicae”, il concerto che il Coro Polifonico Pietrese, diretto da Paolo Gazzano, dedica a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel cinquecentenario dalla nascita.

Non solo un omaggio diretto al compositore più importante d’Europa, ma un programma che includerà anche brani di predecessori e successori. Con una sorpresa, una messa composta, oltre che da Palestrina stesso, anche dai figli Angelo e Rodolfo, e dal fratello Silla.

Alle voci si alterneranno gli strumenti. Il coro sarà affiancato dall’Ensemble Prattica di Musica: Pietro Quochi violino, Guido Devecchi viola, Roberta Pregliasco trombone, Vincenzo Onida dulciana tenore, Ninon Dusollier dulciana basso, Federico Demarchi organo.

Il concerto, a ingresso gratuito, ha il patrocinio del Comune di Albenga, del Comune di Pietra Ligure e vede la collaborazione della Fondazione De Mari. Sarà replicato il giorno successivo, mercoledì 3 settembre, alle 21.30 a Pietra Ligure al santuario di Nostra Signora del Soccorso.