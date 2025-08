A10, incidente a Varazze: un ferito e 3km di coda

Varazze. Incidente sulla A10 nei pressi di Varazze intorno alle ore 18.30

Dalle prime informazioni sarebbe coinvolta una sola auto con a bordo una famiglia. Sempre dalle prime informazioni, l’auto avrebbe sbandato in maniera autonoma ma sono ancora in fase di accertamento le cause.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Albisola che ha trasportato la mamma in codice giallo al San Paolo di Savona.

Il sito di autostrade per l’Italia, al momento, segnala 3 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano, direzione Genova.