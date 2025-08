A Varazze la Notte Blu con “Radio 105 in the City”, ecco tutte le modifiche alla viabilità

Varazze si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate. Venerdì 8 agosto il lungomare si trasformerà in un grande palcoscenico per “Radio 105 in the City” nell’ultima giornata delle Notti Blu, evento clou della stagione estiva, organizzato dal Comune di Varazze in collaborazione con Radio 105.

A partire dalle 22.30, in viale Nazioni Unite, andrà in scena un grande concerto gratuito con un cast d’eccezione. Sul palco: Enula, con la sua voce profonda e carica di emozioni; EL MA, pronta a trascinare il pubblico con la sua energia; Fabio Rovazzi, ospite speciale della serata, con il suo stile unico e coinvolgente.

A condurre l’evento sarà Dario Micolani di Radio 105, mentre il DJ set sarà affidato a Roby Giordana, che accompagnerà il pubblico con una selezione musicale tutta da ballare.

La Notte Blu non sarà solo musica: l’intero centro di Varazze sarà in festa con mercatini, street food, spettacoli itineranti, laboratori per bambini e concerti diffusi, per offrire un’esperienza completa e coinvolgente a residenti e turisti.

Un’occasione unica per vivere una notte speciale in riva al mare, sotto le stelle e nel cuore dell’estate ligure. Ingresso libero.

Per questo evento è stata messa l’ordinanza numero 126 del 2 agosto riguardante proprio le “Modifiche alla viabilità e sosta in occasione dell’evento “Radio 105 in the City” nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2025″. Dettagli qui.