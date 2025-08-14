A Vado Ligure arriva Cristina D’Avena in concerto con i Gem Boy

Vado Ligure. L’evento dell’estate è alle porte: Cristina D’Avena, regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, arriva a Vado Ligure per un grande show insieme ai Gem Boy. Un tuffo nella nostalgia e nel divertimento, capace di far cantare e ballare grandi e piccini.

Il concerto è in programma sabato 16 agosto ai Giardini a mare, con inizio alle ore 21:00 e ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’area concerto aprirà alle ore 20:00, con tre varchi di accesso, di cui uno riservato alle persone con disabilità, alle autorità e agli autorizzati. La capienza massima è di 4.000 persone, per questo gli organizzatori invitano ad arrivare per tempo per garantirsi l’accesso.

Per motivi di sicurezza, non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro o bombolette spray. Saranno ammesse bottigliette d’acqua in plastica senza tappo. Dalle ore 20:00 l’area del parco giochi “Robinson” e la spiaggia libera adiacente resteranno chiuse al pubblico.

“Il ricco calendario delle manifestazioni vadesi – spiega il sindaco Fabio Gilardi – è pensato per i cittadini, per i turisti e per tutti coloro che dimostrano di apprezzare la vivibilità e l’accoglienza della nostra città, ma anche per i commercianti e per gli operatori del turismo, poiché animano il territorio e creano nuove opportunità”.

Il Comune di Vado Ligure invita il pubblico alla massima collaborazione per garantire una serata sicura e piacevole per tutti: “Sarà una serata di musica, allegria e ricordi – conclude il primo cittadino – da vivere e cantare insieme sotto le stelle di Vado”.