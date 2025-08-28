A Testico la presentazione del rapporto sulle aree montane: le sfide dell’entroterra e delle sue località

Testico. Il rapporto sulle aree montane in Italia nel 2025, ma anche le sfide per le zone interne e rurali nell’ambito di una nuova “Green Community”.

Se ne parlerà a Testico, lunedì 1 settembre a partire dalle ore 17 presso l’oratorio parrocchiale Sant’Antonio Abate, con il piccolo comune dell’entroterra scelto per la presentazione del Rapporto Montagne Italia 2025: un lavoro corposo e strutturato, che nasce nell’ambito del progetto “Italiae” del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per descrivere come si manifesta la contemporaneità nei territori di montagna.

È la prima presentazione in Liguria.

Intensa la collaborazione di Uncem con Anci Liguria e il direttore generale Pierluigi Vinai.

Il rapporto è un documento approfondito e articolato, che presenta dati socioeconomici di tutti i territori montani del Paese e scatta una fotografia molto fedele della situazione delle aree montane italiane, che permette anche di sfatare alcuni miti, come quello della crisi delle nascite concentrata nei centri montani: sono 100mila, infatti, i nuovi ingressi nelle zone montane negli ultimi anni.

L’evento vedrà la partecipazione del presidente nazionale di Uncem Marco Bussone, del direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, della sindaca di Testico Lucia Moscato e degli amministratori locali savonesi, oltre ad associazioni territoriali di categoria, sindacali e rappresentanti del Terzo Settore.