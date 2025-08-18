A Pietra Ligure la “Festa della Frittella” alla parrocchia del Soccorso

Pietra Ligure. Dopo il successo per la sagra campestre, a partire da giovedì 21 agosto, e fino a sabato 23 agosto, la parrocchia del Soccorso ospita la tradizionale “Festa della Frittella”, con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

Un appuntamento, giunto alla sua ventesima edizione, ancora all’insegna delle specialità gastronomiche e della solidarietà, nel quale si potranno gustare diversi piatti tipici, dai fugassin e alle squisite frittelle (dolci e salate).

Le serate saranno animate dalle orchestre “Cristian e la luna Nueva” e “Slot Machine”.

L’apertura della manifestazione, e degli stand gastronomici, nel campo alle spalle del Convento dei Frati, è fissata per le ore 18.30.

Il ricavato delle tre serate sarà destinato per missioni francescane, assistenza a persone ammalate e famiglie disagiate, oltre che per la mensa locale dei poveri: una parte, invece, sarà finalizzata alle attività educative per i giovani della parrocchia pietrese.

“Rinnoviamo con soddisfazione un altro momento di festa e aggregazione, con finalità umanitarie e solidali – ha sottolineato Fra Girolamo, presentando l’evento pietrese –. Invito tutti a venire a degustare i nostri piatti e trascorrere una serata in compagnia, anche grazie all’intrattenimento musicale delle orchestre”.

“Rimgrazio di cuore tutti i nostri volontari e la comunità parrocchiale per il loro impegno e la loro dedizione nel rendere possibile ancora una volta questa iniziativa” conclude.