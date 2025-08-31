Piana Crixia. Si è svolta a Piana Crixia la sesta edizione de “I Trattoristi alla Riscossa”, una manifestazione che celebra il forte legame del territorio con la tradizione e il mondo agricolo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amministratori della Valle e naturalmente del Sindaco Massimo Tappa.

La giornata è stata caratterizzata da una spettacolare sfilata di mezzi agricoli che, dopo essersi radunati, hanno percorso le strade del paese creando uno spettacolo suggestivo e colorato.

“È stato un vero onore partecipare a questo evento che rappresenta un inno alla vita di campagna e all’anima autentica di Piana Crixia”, ha dichiarato il Consigliere Angelo Vaccarezza.

“Questa splendida manifestazione, organizzata in modo impeccabile dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco, sottolinea il grande valore del lavoro agricolo e la passione e dedizione che i professionisti, e in particolare i tanti giovani, mettono quotidianamente in questo mestiere”, conclude il Consigliere Angelo Vaccarezza