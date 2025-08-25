A Parole Ubikate Erri De Luca: “Una delle voci più originali e profonde della letteratura italiana contemporanea”

Albissola Marina. Domani (martedì 26 agosto), lo scrittore Erri De Luca presenterà il libro “L’età sperimentale” (Feltrinelli) con Renata Barberis.

Appuntamento a ingresso gratuito, alle 21,15, in piazza della Concordia: in caso di pioggia l’incontro si svolgerà al coperto nell’Oratorio San Giuseppe adiacente alla piazza.

“È un’età sperimentale. Ho la strana sensazione che nessuno è stato vecchio prima di me. La vecchiaia di chi mi ha preceduto non mi fa da modello e non mi prepara a niente. Per il corpo di ognuno, quando succede è per la prima volta”.

Nessuna generazione prima di questa ha raggiunto la vecchiaia in così numerosa formazione e in uno stato così attivo, e questo – scrive Erri De Luca – la rende oggi un’età sperimentale. Un’occasione, dunque, la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo di sé e degli altri, di allenare il corpo e la mente con maggiore consapevolezza e forse con più gusto. Non invece il momento, come pensano in molti, di guardare soltanto indietro. “A che somiglia quest’età?” si chiede De Luca. “Alla risalita di un bosco di montagna. Nel fitto delle conifere entra poca luce, vedo giusto quello che mi sta stretto intorno, ma verso l’alto si diradano, si aprono radure, c’è più luce. In questa età da cima del bosco vedo lontano, scorci di futuro, non il mio, quello senza di me. Il poeta Goethe morente pronuncia le sue ultime parole: ‘Mehr Licht’, più luce. Non è una richiesta, è la sorpresa di vederla splendere. Oggi vedo una gioventù che sente il proprio futuro tutt’uno con quello della Terra intera. Guarda lontano, avvista l’avvenire. Anche io, anche i nuovi vecchi vedono più lontano, in cima al loro bosco.” L’età sperimentale è un libro e al tempo stesso un’occasione, per scoprire quante possibilità racchiude la terza età – ciascuno trovi la propria, e De Luca ne cita molte –, e tutto il vantaggio di aver guadagnato “lo slancio del tempo accumulato, potente catapulta del participio passato del verbo passare”.

Erri De Luca (scrittore, poeta, traduttore, alpinista, operaio) è una delle voci più originali e profonde della letteratura italiana contemporanea. La sua opera attraversa generi e linguaggi diversi, con una scrittura che unisce l’essenzialità del lessico biblico a una tensione morale costante. Dopo aver vissuto in prima persona la stagione del ’68, sceglie di esercitare diversi mestieri manuali in Africa, Francia, Italia: camionista, operaio, muratore. Studia da autodidatta l’ebraico e traduce alcuni libri della Bibbia. È opinionista de Il Manifesto. Per alcune critiche al cantiere TAV in Val di Susa nel 2013 è stato portato a processo (e poi assolto). A suo favore si era creato un movimento di intellettuali, tra cui Wim Wenders, Costa-Gavras, Salman Rushdie, Paul Auster. Ha pubblicato moltissimi libri, tra cui: Non ora, non qui, Alzaia, Tu, mio, Montedidio, Il contrario di uno, Solo andata, In nome della madre, Il giorno prima della felicità, Il peso della farfalla, La parola contraria, A grandezza naturale.

