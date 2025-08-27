A Loano disponibile per la pratica sportiva terreno da 2.600 mq: il Comune cerca associazioni interessate a riqualificarlo e gestirlo

Loano. Nei giorni scorsi il Comune di Loano ha pubblicato un avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti disposti a rigenerare e riqualificare un terreno di circa 2.600 metri quadri situato nei pressi dello stadio Ellena.

L’avviso è rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Tali realtà sono inviate a presentare un progetto preliminare ed un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e per la successiva gestione dei terreni, che dovranno essere destinati all’attività sportiva e dovranno ospitare attività, eventi e competizioni sportive. L’obiettivo è favorire l’aggregazione sociale e giovanile.

L’affidatario potrà beneficiare di quanto deriverà dalla gestione dell’impianto e dalle altre attività complementari, come l’utilizzo da parte di terzi, le sponsorizzazioni, la gestione di spazi pubblicitari e servizi di supporto.

La durata minima prevista per l’affidamento della gestione è di almeno 5 anni per l’esecuzione degli interventi obbligatori descritti dall’avviso e l’attuazione del progetto di riqualificazione presentato dal candidato.

La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano.